Mendoza: encontraron a la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Ciudad

El Ministerio Público Fiscal había difundido el pedido de paradero de la joven. Fuentes oficiales informaron que la menor fue localizada y descartaron que haya sido víctima de delito.

El Ministerio Público Fiscal difundió este viernes un pedido de paradero para dar con Isadora Ailín González Astorga, una adolescente de 14 años que había sido vista por última vez a las 8.35 horas en la intersección de calles Salta y Lavalle, en Ciudad.

Según el comunicado oficial, desde ese momento no se había logrado establecer contacto ni determinar su ubicación, por lo que se solicitó la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que pudiera resultar útil.

Horas más tarde, fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron que la joven fue localizada y que “se encuentra en buen estado de salud y no ha sido víctima de delito”, por lo que quedó sin efecto el pedido de colaboración emitido previamente.