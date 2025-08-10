Intentó asaltar a un taxista en Godoy Cruz y terminó detenido gracias a su propio padre

El joven, de 19 años, habría participado en un violento ataque que dejó al chofer herido. Su propio padre llamó al 911 y la policía lo detuvo.

Un joven de 19 años fue arrestado en Godoy Cruz luego de protagonizar un violento intento de asalto contra un taxista.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo, en el barrio Jardín Hipódromo.

Un llamado al 911 alertó que un taxi había chocado contra la acequia y un árbol en la zona. Al llegar, la policía encontró al chofer, un hombre de 29 años, atrapado en el vehículo y con golpes. La víctima contó que había levantado a dos pasajeros, pero al llegar al barrio fue amenazado con un arma de fuego y golpeado en la cabeza con la culata. A raíz de la agresión, perdió el control del auto y terminó incrustado contra un árbol.

Los atacantes escaparon sin llevarse nada, pero en el interior del taxi se halló un revólver calibre .38, que habría sido usado en el intento de robo.

El conductor fue asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado al hospital con traumatismos en el tórax y en el pie derecho.

Minutos después, un hombre llamó nuevamente al 911 para avisar que su hijo había llegado herido a su casa y que le confesó haber participado en el ataque.

La policía se trasladó y procedió a su aprehensión. Personal de UID y Policía Científica trabajaron en el lugar.

En el caso interviene la Oficina Fiscal de la jurisdicción.