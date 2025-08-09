A pesar de los controles, siguen manejando alcoholizados: conductores ebrios superan el límite y son detenidos en el Gran Mendoza

A pesar de los operativos y las multas, cuatro personas fueron sorprendidas manejando con altos niveles de alcohol en sangre y quedaron detenidas en distintos puntos de la ciudad.

Durante operativos de control en distintos sectores del Gran Mendoza, la Policía detuvo a cuatro conductores que manejaban con niveles elevados de alcohol en sangre.

En Lavalle, un hombre de 37 años fue detenido mientras conducía un Peugeot 306 gris en la esquina de Belgrano y San Martín, frente a la terminal de ómnibus. El test de alcoholemia realizado por la Policía Vial arrojó un resultado de 1,58 gramos por litro de alcohol en sangre.

El Juzgado Contravencional N°1 ordenó el secuestro del vehículo, la retención de la licencia de conducir y verificó el domicilio del conductor.

En Guaymallén, en el cruce entre Acceso Este y Acceso Sur, dos personas fueron detenidas por manejar en estado de ebriedad. Uno de ellos, un hombre de 36 años, conducía una Toyota Hilux y tenía 2,04 gramos por litro de alcohol en sangre. El otro, de 28 años, manejaba un Chevrolet Agile y registró 2,01 gramos por litro.

Por último, en Luján de Cuyo, un hombre de 55 años fue detenido en la intersección de Manuel Ugarte y Juan José Paso al manejar un Volkswagen Vento con 1,67 gramos por litro de alcohol en sangre.

Los casos fueron derivados al Juzgado Contravencional correspondiente para las sanciones legales.