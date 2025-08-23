Paso Cristo Redentor seguirá cerrado este sábado por intensas nevadas en cordillera: ¿cuándo volverá a abrir?

El corredor internacional que conecta Mendoza con Chile permanecerá cerrado este sábado debido a las intensas nevadas en alta montaña.

El Paso Cristo Redentor, la principal vía que une Mendoza con el país chileno, continuará cerrado este sábado en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

La decisión fue confirmada por la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras, en base a los últimos informes climáticos que pronostican la persistencia de nevadas en la alta montaña, poniendo en riesgo la seguridad del tránsito.

Desde Vialidad Nacional informaron que se encuentran trabajando en despeje de calzada y ensanche de banquinas en los tramos más afectados. Ante esta situación, las autoridades insisten en que los viajeros consulten el estado del Paso Cristo Redentor antes de salir, para evitar complicaciones.

VIALIDAD NACIONA trabajo para despeje de Las Cuevas Argentina pic.twitter.com/MbDdi083Ez — OSVALDO (@VALLEOVA) August 22, 2025

El corredor internacional permanece cerrado desde el pasado miércoles debido a la acumulación de nieve y las condiciones climáticas adversas. Se estima que a partir del domingo el clima mejorará, lo que permitiría reabrir el túnel internacional y reanudar el tránsito hacia Chile para todo tipo de vehículos.