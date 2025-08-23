Soleado y ascenso de la temperatura: el pronóstico para este fin de semana en Mendoza

Se esperan temperaturas en aumento y condiciones estables durante el fin de semana.
El pronóstico anticipa un fin de semana con tiempo estable y temperaturas en aumento para Mendoza.
Se esperan días con cielo mayormente despejado, heladas parciales y condiciones favorables en cordillera.
El pronóstico del tiempo
Este sábado, el día se presentará con tiempo bueno y poco cambio en la temperatura. Habrá vientos moderados del noreste y nubosidad reducida en cordillera.
La máxima alcanzará los 15°C y la mínima será de 4°C.
¿Qué pasa mañana?
Para este domingo se prevé una jornada con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste.
Habrá heladas parciales en las primeras horas y cielo poco nuboso en cordillera.
La máxima será de 19°C y la mínima de 3°C.
¿Y el comienzo de semana?
El inicio de la semana mantendrá el buen tiempo, con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste.
También se esperan heladas parciales y nubosidad escasa en cordillera.
La máxima llegará a 22°C y la mínima será de 5°C.