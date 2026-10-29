Examen del Poder Judicial de Mendoza: qué mail tenés que recibir y cuándo se conocerán los resultados

Quienes rindieron el examen de ingreso al Poder Judicial de Mendoza ya recibieron un correo con las respuestas que enviaron, pero todavía no pueden saber si aprobaron. Las notas se conocerán dentro de los próximos cinco días hábiles y hay un requisito clave para pasar la evaluación.

Este jueves 29 de octubre miles de mendocinos rindieron el primer examen para ingresar al Poder Judicial de Mendoza. A las 14 se habilitó el video y pasadas las 14:40 el cuestionario que constó de 21 preguntas. Ahora muchos se preguntan cuándo se darán a conocer los resultados, ya que quienes aprueben esta instancia podrán rendir la segunda evaluación el próximo viernes 6 de noviembre.

Según el cronograma oficial, la Suprema Corte de Justicia publicará las respuestas correctas y la nómina de aspirantes aprobados dentro de los cinco días hábiles posteriores a la evaluación. Para avanzar a la siguiente instancia, será necesario alcanzar al menos 15 respuestas correctas sobre un total de 21 preguntas.

Este jueves miles de mendocinos rindieron la primera instancia de evaluación para ingresar al Poder Judicial. Luego de ver un video institucional de aproximadamente 31 minutos sobre los Juzgados de Paz, pasadas las 14:40 se habilitó el cuestionario que contó de 21 preguntas de múltiple opción, las cuales los participantes debieron responder en 15 minutos.

Una vez transcurrido el tiempo, aquellos que enviaron el formulario recibieron un mail a sus cuentas de correo eléctrico informado que habían enviado el examen correctamente, además de que se adjuntaba una copia de las respuestas de cada uno.

Qué mail tenés que recibir después del examen del Poder Judicial

Una vez enviado el formulario de evaluación, el sistema remite automáticamente un correo electrónico a la cuenta de Gmail declarada durante la inscripción al concurso. El mensaje proviene de Google Forms (Formularios de Google) e incluye una copia de las respuestas seleccionadas por cada aspirante. Se trata de una constancia de que el formulario fue enviado correctamente.

Es importante tener en cuenta que ese correo no informa el resultado del examen. Para saber si se aprobó la primera instancia, será necesario esperar la publicación oficial del Poder Judicial de Mendoza.

Si no encontrás el mensaje en la bandeja de entrada, conviene revisar también las carpetas de correo no deseado o spam.

Ingreso al Poder Judicial de Mendoza 2026: cuándo se publicarán las notas del primer examen

Los resultados estarán disponibles dentro de los cinco días hábiles posteriores a la evaluación del jueves 29 de octubre y antes de que se rinda lasegunda instancia prevista para el viernes 6 de noviembre.

La publicación incluirá dos elementos centrales:

El listado de preguntas con sus respuestas correctas , para que los aspirantes puedan revisar la evaluación.

, para que los aspirantes puedan revisar la evaluación. La nómina oficial de quienes aprobaron, que permitirá identificar a las personas habilitadas para rendir el segundo examen.

Cada instancia virtual se aprueba con un mínimo de 15 respuestas correctas, equivalente al 75% de las preguntas. La calificación será de “APROBADO” o “DESAPROBADO”. Los resultados y las novedades del concurso podrán consultarse en el sitio oficial del Poder Judicial de Mendoza.

Cuándo será el segundo examen para ingresar al Poder Judicial

Quienes aprueben la primera evaluación podrán avanzar al segundo examen virtual, obligatorio y eliminatorio, previsto para el viernes 6 de noviembre de 2026. Se trata de una dinámica similar a la primera instancia de evaluación, se deberá ver un video corto y responder un cuestionario de opción múltiple.

De acuerdo con el cronograma informado, la jornada tendrá los siguientes horarios:

Desde las 14: estará habilitada la visualización del video institucional.

estará habilitada la visualización del video institucional. A las 14.40: se habilitará el formulario con las preguntas.

se habilitará el formulario con las preguntas. Hasta las 14.55: habrá tiempo para completar y enviar las respuestas.

Al igual que en la primera instancia, será necesario alcanzar al menos 15 respuestas correctas para aprobar. Por eso, quienes hayan rendido este jueves deberán esperar la publicación de los resultados oficiales antes de dar por confirmada su participación en la siguiente evaluación.

Poder Judicial de Mendoza: cómo descargar los enlaces oficiales para rendir

Los aspirantes pueden acceder a los vínculos que utilizarán durante las evaluaciones desde el portal del Poder Judicial de Mendoza. Para encontrarlos, deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial del Poder Judicial de Mendoza. Seleccionar el botón “Acceder”. Entrar en la sección “Ver Avisos”. Iniciar sesión mediante Mi Argentina, con el mismo procedimiento utilizado durante la inscripción. Buscar los enlaces correspondientes al video institucional y al formulario de evaluación.

La recomendación es guardar ambos vínculos con anticipación para facilitar el acceso el día del examen.

El Poder Judicial también advirtió que los enlaces a los formularios son personales e intransferibles. Por ese motivo, cada aspirante debe utilizar los vínculos que le fueron asignados y evitar compartirlos o reemplazarlos por otros, ya que hacerlo podría invalidar la evaluación.

Ante inconvenientes técnicos o dudas administrativas relacionadas con las evaluaciones, los aspirantes pueden comunicarse mediante el Sistema de Tickets de Recursos Humanos, habilitado para consultas vinculadas con el concurso de ingreso 2026.