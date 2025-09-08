Indian: La reconocida marca de ropa que abrirá en Mendoza busca trabajadores ¿Cómo postularse?

La firma uruguaya, comparada con H&M por su propuesta de moda accesible, abrirá dos locales en la provincia y busca trabajadores para cubrir diferentes puestos de trabajo.

La reconocida marca de indumentaria Indian Market hace muy poco inauguró sus primeras sucursales en Argentina y ahora confirmó que llegará a Mendoza con la apertura de dos locales, uno en Palmares Open Mall y otro ubicado sobre la Avenida San Martín. Es por eso que desde la empresa lanzaron una convocatoria laboral para cubrir distintos puestos de trabajo. La firma uruguaya, considerada por muchos como una alternativa regional a H&M por su modelo de fast fashion y a precios más baratos, ya comenzó a recibir currículums.

Fundada en Montevideo en 1955, Indian forma parte del grupo Chic Parisien y se consolidó como una de las cadenas de ropa más importantes de Uruguay. Su propuesta se basa en colecciones semanales de moda para mujer, hombre y niños, además de accesorios, calzado, lencería y artículos para el hogar.

Actualmente, cuenta con más de 50 locales en Uruguay, Paraguay y Argentina, emplea a 1.200 personas y se destaca por su política de precios accesibles: remeras desde $9.000, jeans a $99.900 y camperas que rondan los $50.000.

Dónde estarán los locales de Indian Market en Mendoza

Si bien la empresa aún no confirmó la fecha exacta de apertura, trascendió que uno de los espacios funcionará en Palmares Open Mall, uno de los shoppings más importantes de la provincia. El segundo local se ubicaría sobre avenida San Martín, en pleno centro mendocino, aunque la compañía todavía no oficializó la dirección.

Qué puestos de trabajo busca cubrir Indian Market en Mendoza

Si bien Indian Market no ha publicado su fecha de apertura en Mendoza, la firma uruguaya ya está buscando a trabajadores para cubrir algunas vacantes laborales.

Por el momento, en su página web y a través de plataformas de empleo han publicado que están en la búsqueda de un encargado de tienda para Mendoza. “Orientamos nuestra búsqueda a personas dinámicas y entusiastas, con gusto por la venta y la moda y con excelente habilidad para la conducción de equipos de trabajo”, indicaron.

Encargado/a de tienda: se requiere experiencia en conducción de equipos, excelente comunicación, habilidades de planificación y liderazgo, además de gusto por la moda y orientación al cliente.

Podés postularte directamente en su página web desde acá: INDIAN

Además, también buscan cubrir el puesto de Visual Merchandising. “Si tenés experiencia en retail y gusto por la moda, esta es tu oportunidad”, escribieron. Los interesados pueden enviar su CV a RRHH@CHICPARISIEN.COM.

El desembarco en Mendoza forma parte del plan de crecimiento de la marca en el país. A fines de 2024, Indian inauguró locales en la calle Florida (CABA), en Tucumán y en Córdoba capital, y en los próximos meses abrirá una tienda en la esquina de Florida y Perón, un espacio emblemático que alguna vez perteneció a Falabella.

Además, la firma adelantó que proyecta nuevas aperturas en Bahía Blanca, Santa Fe, Mar del Plata y Rosario, consolidando su presencia en el mercado argentino junto con su página web de e-commerce, donde ya venden todos sus productos y con envíos a todo el país.