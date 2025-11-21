Un camión volcó y chocó con un auto en la ruta a Chile 

Un camión internacional volcó y chocó con un auto cerca del puente de Las Vizcachas, en la ruta que une Mendoza con Chile. Aunque las imágenes del accidente son impactantes, no hubo heridos, pero sí fuertes demoras en el tránsito.

Un importante accidente vial se registró este viernes por la noche en la ruta internacional rumbo a Chile, donde un camión uruguayo volcó y terminó chocando de frente contra un auto en la zona del puente de Las Vizcachas, un punto crítico del corredor andino. El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 y provocó un operativo de emergencia que incluyó la presencia de ambulancias, Bomberos de Los Andes y Carabineros.

De acuerdo a los primeros reportes difundidos por medios chilenos, el transporte de carga se dirigía hacia la frontera con Mendoza cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control en una curva y volcó por completo. A pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, un dato que llamó la atención considerando que se trató de un choque frontal entre un camión y un vehículo particular.

Aunque la ruta no quedó totalmente cortada, el tránsito se mantuvo altamente demorado, especialmente por la presencia de cientos de camiones que circulan a diario por este tramo. Se estima que alrededor de 1.600 camiones transitan cada día por el corredor internacional, una cifra que suele incrementarse en fines de semana largos y feriados, cuando muchos mendocinos viajan hacia el país vecino.

Las imágenes del lugar, ampliamente compartidas en redes y medios trasandinos, muestran al camión completamente volcado fuera de la calzada, mientras personal de emergencia trabaja para despejar la zona.

Las autoridades de Chile informaron que todavía no está claro cómo se produjo el impacto entre el camión y el auto, por lo que se realizan pericias para determinar la mecánica del siniestro. Sin embargo, se confirmó que ambos vehículos sufrieron daños materiales importantes.