Incendio en una finca de Luján: se quemaron seis tractores y otras máquinas agrícolas

El fuego afectó un depósito de maquinaria de la finca Lomas del Malbec, en Ugarteche. También se perdieron motos, cuatriciclos y herramientas. El incendio se habría originado por un cortocircuito.

Un incendio provocó importantes pérdidas materiales este sábado por la noche en una finca de Ugarteche, en Luján de Cuyo.

Las llamas afectaron por completo un depósito de máquinas agrícolas y destruyeron seis tractores, además de otros vehículos y herramientas.

El siniestro se reportó cerca de las 23.05 horas, cuando varios llamados al 911 alertaron sobre un incendio en la finca Lomas del Malbec, ubicada sobre la ruta 86, a la altura del kilómetro 7,5.

Tras recibir los avisos, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) dispuso el envío de efectivos policiales y dotaciones de Bomberos del Cuartel Central.

Al llegar, los equipos constataron que el fuego había afectado las instalaciones de un depósito destinado a guardar maquinaria agrícola, propiedad de la finca. Las pérdidas incluyeron seis tractores, tres motos, un cuatriciclo, 18 bordeadoras, diez máquinas depanadoras, una sopladora y herramientas varias.

De acuerdo con las pericias preliminares, el incendio se habría originado por un cortocircuito en un tablero eléctrico. Sin embargo, se realizarán las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho. No se registraron personas heridas.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, se ordenó la intervención de Policía Científica y la realización de pericias por parte de Bomberos del Cuartel Central. La denuncia quedó a cargo del casero de la finca, R. S., de 51 años.