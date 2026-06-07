Frío y con alerta amarilla por lluvias y niebla en Mendoza: las zonas dónde podría llover este domingo

La provincia amaneció con cielo cubierto y precipitaciones en distintos sectores. Además, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por lluvias y niebla para algunas zonas.

La inestabilidad continuará este domingo en Mendoza con lluvias, lloviznas y temperaturas bajas. Además, rige una alerta amarilla por precipitaciones para varios departamentos de la provincia, mientras que las autoridades advirtieron sobre la posible formación de bancos de niebla que podrían afectar la visibilidad durante las primeras horas del día.

Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas, este domingo 7 de junio se presentará mayormente nublado y frío, con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur y nevadas en la cordillera.

El organismo provincial anticipó una máxima de 16°C y una mínima de 9°C, con una mejora gradual de las condiciones hacia la tarde.

Alerta amarilla por lluvia y bancos de niebla

Durante la mañana, Defensa Civil informó que continuará la probabilidad de precipitaciones en la zona Este y Lavalle. Además, existe la posibilidad de formación de bancos de niebla en distintos sectores de la provincia, por lo que se recomienda circular con precaución en rutas y caminos.

Las primeras horas de la jornada comenzaron con cielo cubierto y visibilidad reducida. De acuerdo con los datos meteorológicos, la humedad ronda el 90%, mientras que el viento sopla desde el oeste a baja intensidad.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias aisladas durante la mañana, una tarde con abundante nubosidad y nuevas precipitaciones aisladas hacia la noche.

Además, el organismo mantiene vigente una alerta amarilla por lluvias para la mañana de este domingo en Lavalle, San Martín, Santa Rosa, La Paz, San Rafael y General Alvear.

Según el informe oficial, estas zonas podrían verse afectadas por lluvias persistentes, con acumulados estimados entre 30 y 40 milímetros, aunque en algunos sectores los valores podrían ser superados de forma puntual.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Lunes 8 de junio

El pronóstico extendido indica que el lunes continuará el frío, con una máxima prevista de apenas 12°C y una mínima de 7ºC.

Martes 9 de junio

En tanto, para el martes se espera una leve mejora de las condiciones, con cielo parcialmente nublado y un ligero ascenso de la temperatura.