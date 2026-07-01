Un hombre sufrió graves quemaduras tras el incendio de una vivienda en Guaymallén

El siniestro ocurrió en el Loteo Finca Badano durante la madrugada. La víctima, de 35 años, fue rescatada por la Policía y trasladada al Hospital Central con compromiso de las vías respiratorias. Bomberos y Defensa Civil trabajaron en el lugar.

Un violento incendio registrado en la madrugada del miércoles en el Loteo Finca Badano, Guaymallén, dejó como saldo a un hombre de 35 años con graves quemaduras y compromiso de las vías respiratorias. El hecho ocurrió alrededor de las 02.20 horas.

La víctima, se encontraba dentro de la vivienda cuando comenzó el fuego. Personal policial logró rescatarlo en medio de la emergencia y dispuso su inmediato traslado al Hospital Central, donde permanece internado en estado delicado. “El hombre fue rescatado por personal policial y trasladado al Hospital Central con compromiso de las vías respiratorias”, señala el parte oficial difundido en las primeras horas de la mañana.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos del Cuartel Central junto a Defensa Civil, quienes lograron sofocar las llamas tras varios minutos de labor intensa. El incendio provocó daños parciales en una vivienda lindera, aunque no se registraron más heridos. La rápida intervención evitó que el fuego se propagara a otras casas del barrio, donde vecinos permanecieron en vilo durante la madrugada.

Las primeras pericias apuntan a que el siniestro se habría originado por un cortocircuito en una conexión eléctrica precaria. “Las primeras pericias indican que el siniestro se habría originado por un cortocircuito en una conexión eléctrica precaria”, detalla el informe policial, lo que reaviva la preocupación por la seguridad en instalaciones domiciliarias en sectores vulnerables.

Vecinos relataron que escucharon explosiones y vieron cómo el fuego consumía rápidamente la vivienda. La situación fue controlada gracias al despliegue de bomberos y personal de Defensa Civil, que trabajaron con equipos de respiración autónoma para ingresar al inmueble.

Este nuevo episodio se suma a una serie de siniestros registrados en el departamento en los últimos meses, muchos de ellos vinculados a fallas eléctricas o calefactores en mal estado. Las autoridades reiteraron la importancia de revisar las instalaciones eléctricas y evitar conexiones precarias, además de recomendar la instalación de detectores de monóxido de carbono en los hogares.