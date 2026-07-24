Imputaron al abogado que atropelló y mató a un jubilado en Maipú: quedó acusado de homicidio culposo agravado

Imputaron a Jerónimo Allende por homicidio culposo agravado tras atropellar y matar a un jubilado de 74 años en Maipú. Conducía con alcohol en sangre y se dio a la fuga.

La investigación por el siniestro vial ocurrido en Maipú sumó este viernes un nuevo capítulo. La Fiscalía imputó formalmente a Jerónimo Allende, de 38 años, por el delito de homicidio culposo agravado, luego de que un jubilado de 74 años muriera tras ser embestido por el vehículo que conducía. La acusación contempla dos agravantes: que el conductor abandonó el lugar del hecho luego del impacto y que manejaba con un nivel de alcohol en sangre superior al permitido por la legislación vigente.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, Allende permanece detenido en una dependencia policial de Maipú, aunque la causa corresponde a un delito excarcelable.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que su defensa ya solicitó la excarcelación y que el abogado podría recuperar la libertad en las próximas horas tras el pago de una fianza de 7 millones de pesos, ya que no registra antecedentes penales.

Mientras tanto, la investigación continuará para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Cómo fue el accidente fatal

El siniestro ocurrió durante la madrugada en la intersección de Ozamis Sur y Ruta Provincial 60, en Maipú. La víctima, identificada por sus iniciales E. F., de 74 años, falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas tras ser atropellada por un Toyota Corolla blanco.

Según reconstruyeron los investigadores, luego del impacto el conductor no se detuvo para asistir a la víctima. En cambio, condujo hasta la vivienda de su padre, donde dejó estacionado el automóvil.

Recién cerca de dos horas más tarde regresó al lugar acompañado por su hermano y se presentó ante las autoridades. Cuando volvió a la escena del accidente, el operativo policial ya estaba en marcha.

Personal de Tránsito Municipal le practicó el correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado fue de 0,64 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación que supera el límite permitido para conducir.

El vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de Policía Científica, que realizó las pericias accidentológicas para determinar la mecánica del impacto.

Los investigadores también trabajan para establecer la velocidad a la que circulaba el automóvil y reconstruir cada uno de los movimientos realizados por el conductor antes y después del choque.

Quién es Jerónimo Allende

Antes del accidente, Jerónimo Allende era conocido públicamente por su trabajo como abogado especializado en la defensa de los animales.

Fue uno de los fundadores de la organización PEMPA, dedicada al rescate y rehabilitación de caballos víctimas de maltrato y faena clandestina en Mendoza.

Además, impulsó una causa judicial que sentó un precedente en la provincia al lograr que la Justicia reconociera a los equinos como seres sintientes y sujetos de derecho, un fallo considerado histórico dentro del ámbito de la protección animal.

La causa permanece bajo la intervención de la Oficina Fiscal de Maipú, con la participación de efectivos de la Policía de Mendoza, Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental y personal de Tránsito Municipal.