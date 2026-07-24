Un pueblo de San Luis regalará oro de 18 quilates en plenas vacaciones de invierno

La propuesta busca atraer visitantes con una experiencia inédita: cada jornada se entregará una pieza de oro auténtico, reforzando la identidad minera y el turismo cultural de la región.

En plena temporada de invierno, un pequeño poblado serrano decidió apostar por una estrategia llamativa para captar la atención de turistas nacionales e internacionales. La iniciativa consiste en realizar sorteos diarios de oro de 18 quilates, un recurso que conecta directamente con la historia y la tradición de la comunidad.

La propuesta se realiza durante diez días consecutivos, entre el 18 y el 28 de julio, y cada tarde se llevará a cabo un sorteo en el que se entregará una muestra de oro auténtico. El mecanismo es simple: quienes visiten el Pueblo Peatonal reciben un ticket de estacionamiento y ese comprobante funciona como pase para participar. A las 17 horas, en la Oficina de Informes Turísticos, se anuncia al ganador, que debe presentar su ticket para retirar el premio.

¿Pero dónde es que debemos ir? el lugar del que hablamos se trata de La Carolina, un pueblo de San Luis con apenas 350 habitantes, reconocido por su tradición minera y por haber sido distinguido en 2023 por la Organización Mundial del Turismo (OMT) como uno de los Best Tourism Villages. La localidad, fundada en 1792 tras el hallazgo de oro en la zona, fue epicentro de la fiebre aurífera argentina y aún conserva pirquineros que buscan pepitas en el Río Amarillo.

Una identidad marcada por el oro

La Carolina mantiene viva su historia con experiencias turísticas que permiten a los visitantes recorrer la Mina Buena Esperanza, adentrarse en túneles coloniales de hasta 300 metros y probar suerte con bateas en el río. La entrega de oro de 18 quilates no solo funciona como atractivo turístico, sino que también reafirma la identidad minera del pueblo y su compromiso con un modelo de desarrollo sustentable.

Actividades complementarias

Quienes lleguen al lugar podrán disfrutar de múltiples propuestas:

Museo de la Poesía Lafinur , casa natal de Juan Crisóstomo Lafinur.

, casa natal de Juan Crisóstomo Lafinur. Gruta Inti Huasi , sitio arqueológico con vestigios de más de 8.000 años.