Maipú: conducía alcoholizado, atropello a un hombre, lo mató y se entregó horas mas tarde

Maipú: conducía alcoholizado, atropello a un hombre, lo mató y se entregó horas mas tarde

Policiales

El hecho ocurrió en la intersección de Ozamis Sur y Ruta Nacional 60. La víctima, de 74 años, perdió la vida en el acto.

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Redacción ElNueve.com

Un hombre de 74 años murió tras ser atropellado en la intersección de Ozamis Sur y Ruta Nacional 60, en Maipú, durante la madrugada. La víctima falleció en el acto y su deceso fue constatado por personal del Servicio de Emergencias Coordinado.

El vehículo involucrado fue un Toyota Corolla blanco, cuyo conductor se dio a la fuga inmediatamente después del impacto. Horas más tarde, cerca de las 2.00, el hombre de 38 años identificado como J.A.B. regresó al lugar y se presentó ante la Policía. Según su declaración, tras el choque entró en estado de shock, se dirigió al domicilio de su padre y dejó allí el automóvil antes de entregarse.

Personal de Tránsito Municipal le practicó el test de alcoholemia, que arrojó 0,64 g/l de alcohol en sangre. Por disposición del ayudante fiscal interviniente, el vehículo fue secuestrado para la realización de las pericias correspondientes y el conductor quedó detenido en sede policial mientras avanza la investigación.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Mendoza, la Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental y personal de Tránsito Municipal, bajo la intervención de la Oficina Fiscal de Maipú.

La causa se investiga como homicidio culposo agravado por conducción bajo los efectos del alcohol, y la Fiscalía deberá definir en las próximas horas la imputación formal.

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