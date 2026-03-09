Habrá cortes de luz en 6 departamentos de Mendoza este martes 10 de marzo

La empresa Edemsa informó que este martes 10 de marzo habrá cortes de luz programados en Mendoza debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. Las interrupciones afectarán a diferentes zonas de Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

Durante la mañana y tarde de este martes 10 de marzo, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 10 de marzo

Ciudad de Mendoza

En la intersección de calle San Luis y Montecaseros, y zonas aledañas.

Horario: de 10.00 a 13.00.

Guaymallén

En calle Severo del Castillo , hacia el norte de Roque Sáenz Peña , en Puente de Hierro .

Horario: de 9.00 a 13.00.

En el Carril a Lavalle, hacia el oeste de calle Milagros, y en calle Milagros entre Roque Sáenz Peña y Carril a Lavalle. También afectará al barrio Nebot y zonas cercanas en Colonia Segovia.

Horario: de 9.15 a 13.15.

Luján de Cuyo

En calle Terrada, entre Zapiola y Azcuénaga, y zonas aledañas de Mayor Drummond.

Horario: de 9.00 a 13.00.

Tupungato

En calle Belgrano, entre Güemes y Amin.

Horario: de 9.45 a 13.45.

Tunuyán

En calle Melchor Villanueva , entre Miguel Silva y Ruta Nacional 40 Sur .

Horario: de 9.30 a 12.30.

En la intersección de calle Aguirre y Ruta Provincial 89, en la zona de Los Árboles y alrededores.

Horario: de 14.30 a 18.30.

San Rafael

Entre las calles La Bodega, Sotelo, La Primavera y Los Carolinos , en Rama Caída .

Horario: de 9.00 a 13.00.

Entre Sarmiento, Lugones, Benielli y Balloffet .

Horario: de 9.30 a 13.30.

En calle Colomer, entre López y Resero, en Goudge.

Horario: de 8.30 a 12.30.

Desde Edemsa explicaron que estas interrupciones forman parte de tareas programadas de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica, necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Ante esta situación, se recomienda a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones y organizar sus actividades durante los horarios en los que se realizarán los trabajos.