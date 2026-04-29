Habrá corte de agua este jueves 30 de abril: a qué hora y qué zonas afecta

El servicio se interrumpirá durante la mañana por trabajos de mejora en la red. Piden a los vecinos tomar precauciones y hacer un uso responsable del agua.

La empresa Aguas Mendocinas informó que este jueves 30 de abril se realizará un corte programado de agua potable.

Según detallaron desde la empresa, la interrupción del servicio se debe a tareas incluidas en el Plan Integral de Renovación de Redes Distribuidoras y Colectoras. En esta etapa, el personal técnico avanzará con los primeros empalmes de cañerías para mejorar la calidad y sostenibilidad del sistema.

¿A qué hora y en qué zonas será el corte?

El corte está programado para el jueves 29 a partir de las 9 de la mañana.

Los trabajos se concentrarán en calle Juncal de Godoy Cruz, entre Gorriti y Talcahuano. Por este motivo, el servicio se verá afectado en el área comprendida entre calles Gorriti a Santiago del Estero y de San Vicente a Boulogne Sur Mer.

Recomendaciones durante el corte de agua

Mientras dure la interrupción del servicio, se aconseja:

Mantener una reserva de agua potable: al menos dos litros por persona, almacenados en recipientes limpios.

al menos dos litros por persona, almacenados en recipientes limpios. Cuidar el agua acumulada en los tanques domiciliarios.

acumulada en los tanques domiciliarios. En zonas cercanas al corte, hacer un uso responsable y solidario del recurso.

y solidario del recurso. Regular el caudal en canillas para evitar el derroche.

en canillas para evitar el derroche. Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines.

Además, recordaron que el lavado de veredas o vehículos con manguera, así como el uso de hidrolavadoras, está prohibido durante todo el año. También recomendaron revisar posibles pérdidas en canillas e inodoros para no desperdiciar agua.