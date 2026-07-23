Guaymallén: una camioneta volcó tras un choque frente a una escuela

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Venezuela y Granaderos de San Martín, en el departamento de Guaymallén. Ambos conductores circulaban con menores.

Un siniestro vial ocurrió en la mañana de este jueves en el departamento de Guaymallén.

El hecho se registró en la intersección de las calles Venezuela y Granaderos de San Martín, donde chocaron un auto y una camioneta que terminó volcando. Ambos conductores circulaban con menores a bordo.

La conductora de la camioneta, que volcó luego del impacto, fue asistida por personal médico en el lugar. La mujer presentaba politraumatismos leves y, aunque inicialmente se evaluó la posibilidad de trasladarla, finalmente se determinó que no era necesario.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales, personal de Tránsito y Bomberos para intervenir en el siniestro.

Por el momento, se desconoce la mecánica del accidente y las circunstancias en las que se produjo el choque entre ambos vehículos.

El siniestro ocurrió en una esquina que no cuenta con semáforos y donde funciona una escuela. Además, a pocos metros hay un centro de salud.