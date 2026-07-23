¿Sube la temperatura este jueves?

Contingencias Climáticas señaló que para está jornada se espera una máxima de 15 grados. La temperatura irá creciendo con el correr de los días.

Luego de días muy fríos, se espera que comience a subir la temperatura. Este jueves ya se sentirá algo más agradable con una máxima que llegará a los 15 grados. El domingo llegaría a los 22.

Jueves 23-07-2026

Algo nubladdo con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Neblinas matinales. Nevadas de intensidad moderada en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 3°C

Viernes 24-07-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Sin precipitaciones en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 4°C

Sábado 25-07-2026

Poca nubosidad con vientos del noreste. Nevadas ligeras en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 6°C

Domingo 26-07-2026

Poca nubosidad con viento zonda en el llano. Nevadas ligeras en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 7°C