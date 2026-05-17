Guaymallén reabrió el refugio para mujeres víctimas de violencia de género: espacio renovado y con atención las 24 horas

El espacio fue completamente renovado y apunta a brindar contención, seguridad y acompañamiento a mujeres y sus hijos en situaciones de riesgo.

La Municipalidad de Guaymallén volvió a poner en funcionamiento el refugio destinado a mujeres en situación de violencia de género.

El lugar fue reacondicionado en su totalidad para garantizar condiciones seguras y dignas. Cuenta con capacidad para 16 personas, distribuidas en 14 camas cuchetas y dos cunas, además de cocina equipada, baño renovado, calefacción y aire acondicionado.

El refugio está pensado para alojar a mujeres junto a sus hijas e hijos cuando atraviesan situaciones de riesgo y no tienen dónde resguardarse. Además, dispone de atención permanente durante las 24 horas, con personal capacitado que acompaña cada caso.

Desde el municipio explicaron que el ingreso se realiza a través de una entrevista con un equipo interdisciplinario, integrado por profesionales de trabajo social y psicología. Si bien la denuncia penal no es obligatoria, sí se requiere una medida de protección que garantice la seguridad de la persona durante su permanencia en el refugio.

La subdirectora de Desarrollo Social, Claudia Túnez, destacó que este espacio “refuerza la presencia del Estado” y permite brindar contención a mujeres en situaciones críticas. También señaló que el refugio podrá recibir casos de toda la provincia, con prioridad para el Gran Mendoza, especialmente cuando otros dispositivos estén colapsados.

En la misma línea, la directora provincial de Género y Diversidad, Fernanda Urquiza, remarcó que se trata del refugio más grande de Mendoza y que su reapertura responde a una necesidad concreta en el departamento más poblado de la provincia. Además, subrayó que el proyecto es resultado de más de un año de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el municipio.

El espacio también cuenta con un equipo de operadoras que trabajan en turnos rotativos para garantizar cobertura todos los días de la semana. Estas profesionales reciben capacitaciones periódicas para fortalecer la asistencia con perspectiva de género.

Durante la reinauguración participaron autoridades provinciales y judiciales, quienes coincidieron en que la reapertura del refugio representa un avance importante en la construcción de una red de contención más amplia.