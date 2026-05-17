Guaymallén: incendio en una distribuidora generó explosiones y pérdidas totales en el depósito

El siniestro obligó a un importante despliegue de bomberos y generó momentos de tensión entre vecinos por las explosiones y las llamas que se propagaron rápidamente en el interior del comercio.

Un incendio de gran magnitud se desató en una distribuidora ubicada en la intersección de Dr. Carlos Pellegrini y Jorge O’Brien, en Guaymallén, y provocó importantes daños materiales durante la intervención de los equipos de emergencia.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando varios llamados al 911 alertaron sobre fuertes explosiones y la presencia de llamas en el interior del local, conocido como “Mayorista y Distribuidora”. Al lugar acudió personal policial junto a Bomberos Voluntarios de Guaymallén, quienes comenzaron con las tareas para contener el fuego.

Debido a la intensidad del incendio, también se sumaron dotaciones de Bomberos del Cuartel Central, mientras que personal de Edemsa realizó el corte preventivo del suministro eléctrico para evitar mayores riesgos en la zona.

Tras un intenso operativo, los equipos lograron sofocar el fuego y realizar las tareas de enfriamiento. Según se informó, las pérdidas fueron totales en la planta alta del inmueble, donde funcionaba un depósito con materiales altamente inflamables como aerosoles, papeles y cajas.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas. En tanto, las primeras pericias indicarían que el incendio no fue intencional, aunque continuarán investigando para determinar cómo se originó.