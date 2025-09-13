Las Heras: encontraron a un hombre muerto en la calle tras recibir un disparo

Un hombre fue encontrado muerto en la madrugada de este sábado tras recibir un disparo mientras caminaba por la calle. La policía investiga las circunstancias del hecho.

En la mañana del sábado, alrededor de las 6:15 horas, un hombre fue hallado muerto en Las Heras.

Según los primeros informes policiales, la víctima caminaba por calle Independencia en dirección sur-norte cuando, por razones que aún se desconocen, recibió un disparo que le provocó la muerte en el lugar.

El cuerpo fue encontrado de cúbito dorsal con una herida de arma de fuego en el costado izquierdo, con orificio de entrada y salida.

Personal médico del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) confirmó el fallecimiento en el sitio.