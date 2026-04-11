Guaymallén: mataron a un hombre cuando intentaba defender su casa de un robo

La víctima, de 40 años, recibió un disparo cuando salió con un machete a enfrentar a delincuentes que entraron a su vivienda para robarle la moto.

Un hombre de 40 años murió la recibir un disparo durante la madrugada de este domingo en Guaymallén, en medio de un intento de robo en su vivienda ubicada sobre avenida Mathus Hoyos.

El hecho ocurrió cerca de las 00:05, cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona herida y solicitaba iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Al arribar el personal policial, la víctima ya no presentaba signos vitales.

Según relató su esposa, ambos se encontraban en el interior del domicilio cuando escucharon ruidos en el portón. Minutos después, varios sujetos entraron a la propiedad gritando “dame la moto”. Ante esta situación, el hombre salió a enfrentarlos con un machete y fue atacado por los delincuentes.

Profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmaron el fallecimiento en el lugar. El cuerpo presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada en el costado izquierdo y salida a la altura de la axila derecha.

De acuerdo a fuentes policiales, los agresores se movilizaban en un automóvil, aparentemente un Volkswagen Bora, y se dieron a la fuga tras el ataque.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal N° 2 de Guaymallén.