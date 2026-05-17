Heladas y neblina para este domingo en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

Heladas y neblina para este domingo en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

Pronóstico del tiempo

La jornada de este domingo estará marcada por el frío intenso durante la mañana, con presencia de heladas y bancos de niebla en distintos puntos de la provincia. Con el correr de las horas mejorarán las condiciones.

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Veronica Ojeda

Después de un sábado marcado por las bajas temperaturas y la presencia de nieve en distintos puntos de la provincia, el domingo llega con heladas matinales y una leve mejora de las condiciones meteorológicas durante el transcurso del día.

La jornada comenzará con cielo entre despejado y parcialmente nublado. Las heladas serán más intensas en zonas donde el cielo permanezca despejado durante la madrugada.

Durante las primeras horas se espera la formación de nieblas y neblinas, principalmente en áreas rurales y sectores con baja visibilidad.

Desde Defensa Civil recomendaron circular con precaución debido a la posible presencia de escarcha sobre la calzada, especialmente en rutas y caminos del Valle de Uco y el sur provincial.

Con el avance de la mañana, la nubosidad comenzará a disminuir y se sentirá una leve brisa del norte entre las 11 y las 19 horas en todo el territorio mendocino.

En la zona cordillerana el amanecer se presentará con cielo seminublado, aunque las condiciones tenderán a estabilizarse rápidamente. Hacia el resto de la jornada se espera poco nuboso y sin mayores complicaciones meteorológicas.

La máxima para este domingo alcanzará los 15°C, mientras que la mínima registrada fue de 1°C.

Pronóstico extendido para Mendoza

Lunes 18 de mayo

Se espera una jornada con poca nubosidad, heladas durante la mañana y ascenso de la temperatura.

El viento norte soplará de manera leve desde el mediodía y el cielo permanecerá despejado tanto en el llano como en cordillera.

  • Máxima: 15°C
  • Mínima: 2°C

Martes 19 de mayo

Continuarán las condiciones estables, con mañanas frías y heladas. Habrá poco cambio de nubosidad y un leve aumento de la temperatura.

  • Máxima: 18°C
  • Mínima: 3°C

Miércoles 20 de mayo

El tiempo cambiará nuevamente con nubosidad variable y descenso térmico. También se esperan vientos moderados del sur.

  • Máxima: 14°C
  • Mínima: 5°C

Jueves 21 de mayo

La temperatura volverá a subir levemente, aunque persistirá la nubosidad variable y los vientos moderados del sector sur.

  • Máxima: 16°C
  • Mínima: 4°C
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