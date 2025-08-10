Grave choque en Alta Montaña: una mujer quedó atrapada en un camión

Una mujer quedó atrapada en un camión tras el fuerte choque y fue rescatada por bomberos. El tránsito en la zona se mantiene reducido a media calzada.

Un choque entre dos camiones en la zona de Alta Montaña interrumpió por completo el tránsito en la Ruta Nacional 7 este domingo al mediodía.

El hecho se registró cerca de las 11:45 horas en el kilómetro 1212 de la Ruta Nacional 7, en un sector conocido como Curva del Yeso, un tramo de curvas pronunciadas y tránsito frecuente de transporte de carga.

Como consecuencia del impacto, una mujer, cuya identidad aún no fue confirmada, quedó atrapada dentro de uno de los camiones. Bomberos de la Policía trabajaron en el rescate utilizando herramientas especiales para liberarla.

Tras ser retirada del vehículo, la mujer fue trasladada en ambulancia y, según las primeras informaciones, se encuentra en estado de salud estable.

En el lugar también intervinieron efectivos de Policía Vial y personal de Vialidad Nacional, quienes implementaron desvíos y brindaron asistencia a los conductores.

El tránsito permaneció cortado durante las tareas de rescate y limpieza de la calzada.