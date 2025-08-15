Grave accidente vial en Godoy Cruz: una pareja cayó con su moto por un barranco y terminó con graves heridas

El conductor, de 26 años, sufrió politraumatismos graves y fue operado de urgencia, mientras que su acompañante, de 24, quedó internada con fractura de muñeca y otras lesiones.

Un grave accidente vial se registró este viernes a las 14:20 horas en el Corredor del Oeste, a la altura de calle Pachamama, en el departamento de Godoy Cruz.

Según informaron fuentes policiales, dos personas que viajaban en una moto Honda GLH 150 cc en dirección de norte a sur, perdieron el control del rodado y cayeron por un barranco ubicado en el costado oeste de la traza.

El conductor, de 26 años, fue asistido por personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado al Hospital Central, donde ingresó con politraumatismos graves, inconsciente e intubado, siendo derivado de inmediato a quirófano.

Su acompañante, una joven de 24 años, fue trasladada a la Clínica Santa Isabel de Hungría, donde recibió asistencia por fractura de muñeca izquierda y politraumatismos varios, quedando internada bajo observación.

La investigación está a cargo de la Comisaría 40° de Godoy Cruz, que trabaja para determinar las causas del siniestro.