Grave accidente en Guaymallén: motociclista terminó hospitalizado tras chocar contra una camioneta

El joven conductor de la moto sufrió una lesión grave y fue trasladado al Hospital Central.

Un joven motociclista resultó gravemente herido tras un accidente vial ocurrido este viernes por la noche en Guaymallén.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 21 horas en la intersección de calles Tirasso y Santo Tomás de Aquino.

Según informaron fuentes policiales, una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre de 57 años, circulaba por calle Tirasso hacia el Sur, mientras que una motocicleta guiada por un joven de 21 años lo hacía por Santo Tomás de Aquino en dirección Este. Por razones que aún se investigan, ambos vehículos chocaron en el cruce.

El motociclista sufrió una lesión grave en la pierna izquierda y fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que dispuso su traslado al Hospital Central.

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría Conde y del área de Accidentología Municipal de Guaymallén, quienes realizaron las pericias correspondientes.

Los test de alcoholemia practicados a ambos conductores arrojaron resultados negativos.

La Oficina Fiscal de Guaymallén interviene en la causa e investiga las circunstancias del accidente.