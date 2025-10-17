Acceso Sur: una camioneta volcó después de chocar contra un BMW

El accidente ocurrió en la intersección de Acceso Sur y Olavarría. Uno de los conductores debió ser trasladado a una clínica, aunque ambos dieron negativo en el test de alcoholemia.

Un fuerte accidente se registró durante la mañana de este jueves en el departamento de Luján de Cuyo, cuando una camioneta Peugeot Partner volcó tras chocar con un BMW en la intersección de Acceso Sur y calle Olavarría.

El siniestro ocurrió cerca de las 10:10 horas, cuando el conductor del BMW circulaba por el lateral Oeste del Acceso Sur en dirección al Sur. En ese momento, la utilitaria Peugeot Partner, avanzaba por calle Olavarría hacia el Oeste.

Por razones que se investigan, ambos vehículos colisionaron al llegar al cruce, provocando que la camioneta perdiera estabilidad y terminara volcada sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la Partner sufrió politraumatismos en el brazo izquierdo, por lo que fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y posteriormente trasladado a la Clínica Luján.

Por su parte, el conductor del BMW resultó ileso. Según el informe policial, ambos conductores registraron dosajes de alcohol de 0,00 g/l, descartando así la presencia de alcohol en el siniestro.

La causa quedó bajo investigación para determinar la mecánica exacta del accidente y las responsabilidades correspondientes.