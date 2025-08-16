Godoy Cruz: una mujer de 70 años resultó herida tras ser atropellada por un colectivo

El accidente ocurrió en la intersección de Pte. Alvear y Balcarce. La víctima fue trasladada al Hospital Central donde recibió atención por politraumatismos.

Una mujer de 70 años resultó herida este sábado tras ser atropellada por un colectivo en Godoy Cruz.

El hecho ocurrió cerca de las 11:34 horas, en la intersección de calle Pte. Alvear y Balcarce.

Según fuentes policiales, el colectivo del grupo 800 circulaba de este a oeste y, al girar hacia el sur, impactó a la mujer que estaba en la vía pública.

Personal policial y de Tránsito Municipal llegó al lugar para asistir en el operativo.

La víctima fue trasladada al Hospital Central por una ambulancia que circulaba por la zona, donde recibió atención por politraumatismos. Los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro y a la espera de estudios complementarios.

El conductor del colectivo, de 34 años, quedó imputado mientras la Oficina Fiscal de Jurisdicción investiga cómo ocurrió el accidente.