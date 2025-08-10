Godoy Cruz: taxista detenido por abusos sexuales a pasajeras y violencia de género

El taxista de 52 años fue detenido por abusos sexuales a varias mujeres y también está acusado de violencia de género, lesiones y tenencia ilegal de arma de fuego.

Un taxista de 52 años, que vive en Villa Hipódromo, Godoy Cruz, fue detenido por la Policía de Investigaciones acusado de abusar sexualmente de una joven de 22 años en la madrugada del 26 de enero.

Según la denuncia, la víctima tomó un taxi y se quedó dormida en el asiento trasero. Al despertar, notó que el auto estaba detenido en la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza y que el conductor la estaba tocando de manera inapropiada.

La Fiscalía de Delitos Sexuales llevó adelante la investigación, lo que permitió identificar y detener al sospechoso.

Hechos anteriores

La detención no solo resolvió este caso reciente, sino que también permitió relacionar al hombre con dos ataques similares ocurridos en 2016. En uno, una mujer de 33 años denunció que un taxista en Guaymallén la obligó a practicarle sexo oral. En el otro, una joven de 19 años escapó de un taxi en Las Heras luego de que el conductor la tocara y tratara de besarla.

Estos hechos quedaron sin resolver hasta ahora, debido a la falta de pruebas en su momento. Pero gracias a las nuevas evidencias, la justicia pudo cerrar esos casos.

El hombre está imputado por abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple, y permanece detenido. La audiencia para decidir sobre su prisión preventiva está prevista para el 26 de agosto.

Otros cargos en su contra

El taxista también enfrenta cargos por violencia de género luego de una denuncia presentada por su pareja en marzo de 2021. La mujer, de 66 años, declaró que él la golpeó en el rostro, la tomó del cuello y la amenazó de muerte. En esa investigación, la policía le secuestró un revólver calibre 32.

Por estos hechos, el hombre también es acusado de lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego.