Godoy Cruz: robó una moto de una concesionaria y la dejó tirada antes de ser arrestado

El hombre de 50 años forzó la entrada de un comercio, escapó con una moto y, al ser detectado por las cámaras del CEO, inició una persecución policial. En su intento por huir, dejó el vehículo en un descampado y fue detenido a pocos metros.

Un hombre de 50 años fue detenido tras un operativo coordinado entre el Sistema de Videovigilancia del CEO y móviles de la Unidad de Acción Preventiva durante la madrugada de este sábado luego de ser el autor de un robo en una concesionaria de Godoy Cruz.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.05 horas, cuando un llamado a la línea de emergencias informó que habían forzado la entrada de un comercio ubicado en San Martín Sur 1123. Al llegar, los efectivos de la Comisaría 7ª confirmaron que la cerradura de la puerta vidriada había sido dañada y que faltaba una moto Betamotor blanca con detalles rojos.

Con esa información, el CEO comenzó a monitorear las cámaras de la zona y detectó al sujeto circulando en la moto por calle Benegas. De inmediato, se alertó a las patrullas para cerrar el paso.

Pocos minutos después, los uniformados localizaron al hombre quien al advertir la presencia policial, intentó escapar y se internó en un descampado, donde abandonó la moto y siguió a pie. Finalmente fue alcanzado en la zona de Dique Las Tunas y Draghi.

La moto fue recuperada y el detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal.