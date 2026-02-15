Godoy Cruz: murió un hombre tras atacar a su madre con un cuchillo e intentar agredir a policías

La Policía intervino luego de un llamado al 911 por un conflicto familiar. El agresor, que se encontraba armado y fuera de control, fue abatido tras intentar atacar a los efectivos.

Un hombre de 47 años murió este domingo 15 de febrero en Godoy Cruz luego de protagonizar un violento episodio en la vía pública y enfrentarse con efectivos policiales que acudieron al lugar tras un llamado al 911.

El hecho ocurrió en la calle Uruguay, donde se desplegó un operativo policial a partir de una denuncia por un conflicto familiar.

Según fuentes policiales, un ciudadano alertó a la línea de emergencias que tenía problemas con su tío, quien habría herido con un cuchillo a su propia madre. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al hombre en un estado de alteración, tomándose la cintura y manteniendo una actitud hostil, por lo que solicitaron refuerzos.

Con la llegada de otro móvil, los uniformados constataron que el sujeto empuñaba un cuchillo y avanzaba hacia ellos de manera amenazante, insultando y amenazandolos.

Pese a los intentos de disuadirlo, el hombre se mantuvo violento e intentó agredir al personal policial.

Los efectivos repelieron la agresión utilizando sus armas reglamentarias, logrando neutralizar al atacante.

En el lugar trabajó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos profesionales constataron el fallecimiento.

En la escena intervino la Oficina Fiscal Godoy Cruz, que dispuso la actuación de Policía Científica, TEN y UID.

Además, tomó intervención la Oficina Fiscal de Homicidios, que quedó a cargo de la investigación.