Godoy Cruz: encontraron a un hombre muerto en la vía pública con una herida en la cabeza

Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre tendido en la calle. La Policía y personal de emergencias confirmaron su fallecimiento y constataron que tenía una herida en la cabeza. La Justicia investiga las circunstancias de su muerte.

Un hombre fue encontrado muerto este viernes por la tarde en plena vía pública, en el departamento de Godoy Cruz.

El hecho ocurrió cerca de las 19.35 horas en calle Azcuénaga, entre Rodríguez Peña y San Francisco del Monte.

Según e¡la información policial, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona tendida en la calle, aparentemente bajo los efectos del alcohol. Ante el aviso, efectivos policiales de la Subcomisaría Zona Industrial se trasladaron al lugar.

Al llegar, los uniformados constataron que el hombre no presentaba signos vitales. Minutos después, personal del TEM confirmó el fallecimiento y detectó una herida cortante en el cuero cabelludo, en la zona occipital. De acuerdo con las primeras evaluaciones médicas, la lesión habría sido producida por un elemento contuso o punzante.

La víctima no ha podido ser identificada.

La Oficina Fiscal de la jurisdicción quedó a cargo de la causa.