Godoy Cruz: detienen a un hombre por agredir a su ex pareja en la vía pública

La víctima, una mujer de 43 años, denunció que su ex pareja (recientemente liberado de prisión) la agredió en la vía pública. El acusado intentó escapar en auto, pero fue detenido tras chocar contra un poste en Godoy Cruz.

Un grave episodio de violencia de género ocurrió este domingo en Godoy Cruz, cuando un hombre de 39 años fue detenido tras agredir a su ex pareja en plena calle y protagonizar una persecución que terminó con un choque.

El hecho se registró alrededor de las 17 horas en un barrio de la zona, luego de que una mujer de 43 años llamara al 911 denunciando que su ex pareja la estaba golpeando. Al llegar la policía, la víctima contó que el agresor había salido de prisión a fines de junio y que desde entonces la había atacado en varias ocasiones.

Mientras los efectivos entrevistaban a la mujer, el acusado apareció en el lugar, lanzó amenazas contra ella y contra los uniformados y rápidamente escapó a bordo de un Ford Escort.

La fuga duró pocos minutos: el conductor perdió el control y chocó contra un poste de luz en la intersección de calles Santander y Zaragoza. Allí fue reducido y detenido por la policía.

El hombre, identificado como Ángel Gabriel Pérez, sufrió lesiones leves y fue asistido por un médico antes de ser trasladado a la Comisaría 6ª, donde quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal.

En tanto, la víctima fue derivada a la Comisaría 27ª para radicar la denuncia correspondiente. La jueza penal de turno, Alejandra Alonso, quedó a cargo de las actuaciones.