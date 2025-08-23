Clausuran un trozadero en Godoy Cruz por carne en mal estado: secuestraron más de 100 kilos

La Policía de Mendoza secuestró más de 100 kilos de carne sin cadena de frío y embutidos elaborados de manera clandestina. El operativo se realizó en el marco del Plan Integral Contra el Abigeato.

Un procedimiento encabezado por la Policía Rural de Mendoza en conjunto con personal de Bromatología de Godoy Cruz terminó con la clausura de un trozadero que funcionaba en condiciones ilegales.

En el lugar se encontraron 118 kilos de carne en mal estado, sin cumplir con la cadena de frío ni con las medidas de higiene y salubridad necesarias para el consumo humano.

El operativo se desarrolló en una vivienda del barrio Dolores Prats de Huisi, donde además se detectó la utilización de una máquina embutidora con la que se elaboraban productos de manera clandestina. Toda la mercadería fue desnaturalizada y el local quedó inhabilitado por disposición de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.

Desde la fuerza provincial señalaron que el procedimiento forma parte del Plan Integral Contra el Abigeato y el comercio ilegal de carne, una estrategia que apunta a erradicar el faenamiento clandestino, el transporte irregular y la comercialización sin controles sanitarios.

El plan incluye controles permanentes en zonas rurales y urbanas, con el objetivo de proteger la salud pública, garantizar la trazabilidad de los productos cárnicos y resguardar la producción ganadera de Mendoza.