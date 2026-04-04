Godoy Cruz: asaltaron a un taxista a punta de pistola y chocaron contra un árbol

Dos hombres fueron detenidos luego de robar un taxi a punta de arma de fuego. El vehículo apareció minutos después tras un choque y los sospechosos fueron capturados durante un operativo.

Dos hombres de 30 años fueron detenidos en Godoy Cruz acusados de asaltar a un taxista, robarle el vehículo y protagonizar un choque durante la fuga.

El hecho ocurrió en la mañana de este sábado, cuando personal policial fue alertado por frecuencia radial sobre el robo de un taxi a punta de arma de fuego en la intersección de calles Curitiba y Alas Argentinas.

Según fuentes policiales, los sospechosos sustrajeron un Fiat Cronos negro y amarillo conducido por un hombre de 61 años.

Minutos después, se informó que el vehículo había chocado contra un árbol en la zona de calles Renato Della Santa y Santiago del Estero. Testigos indicaron que tras el impacto, uno de los ocupantes descendió y escapó corriendo, abandonando el auto en el lugar.

Con las características aportadas por la víctima y testigos, efectivos policiales intensificaron los patrullajes en la zona. Finalmente, en la intersección de Santo Tomás y Santiago del Estero, observaron a dos hombres que coincidían con la descripción.

Ambos fueron aprehendidos en la vía pública y, tras un palpado de seguridad que dio resultado negativo para armas, fueron trasladados a sede policial.

Por disposición de la ayudante fiscal en turno, los detenidos quedaron alojados en la Estación Transitoria de Detenidos (EsTraDa), mientras que la víctima y los testigos fueron citados a declarar en la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.

En tanto, personal policial continuaba trabajando sobre el vehículo recuperado para avanzar en la investigación del caso.