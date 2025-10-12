Gimnasia y Esgrima vuelve a Mendoza tras su histórico ascenso a la Liga Profesional: dónde y a qué hora es el caravanazo

El Lobo mendocino regresa este domingo a la provincia para celebrar con su gente el ansiado ascenso después de 41 años. Habrá caravana y festejos en la ciudad.

Tras el histórico ascenso a la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima de Mendoza vuelve este domingo para celebrar con su gente una gesta que quedará marcada en la historia del club.

El plantel dirigido por Ariel Broggi llega desde Buenos Aires, donde el sábado conquistó el título de la Primera Nacional 2025 y selló su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino después de 41 años.

Horario y lugar de la celebración

La fiesta comenzará apenas los jugadores pisen suelo mendocino alrededor de las 18 horas en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo. Desde las 19.15 horas se realizará un caravanazo desde el aeropuerto hasta el estadio Víctor Legrotaglie, ubicado en el parque General San Martín. Una hora más tarde, cerca de las 20.15 horas, los festejos se concentrarán en el ingreso principal por calle Lencinas, donde se espera una multitud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GIMNASIA Y ESGRIMA DE MENDOZA (@gimnasiamzaoficial)

Allí, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes compartirán la emoción del logro junto a los hinchas y mostrarán la copa que levantaron tras una campaña inolvidable.

La Ciudad de Mendoza se prepara para recibir a su equipo con una verdadera fiesta celebrando un ascenso tan esperado como merecido.