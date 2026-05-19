Frío en Mendoza: dónde llamar si ves a una persona en situación de calle

Desde el Gobierno de Mendoza dieron a conocer las líneas habilitadas para alertar sobre personas en situación de calle y activar asistencia inmediata.

Con la llegada de las bajas temperaturas, en el Gran Mendoza reforzaron los canales de contacto para asistir a personas en situación de calle.

Cada municipio cuenta con números específicos para que vecinos puedan dar aviso si detectan a alguien durmiendo a la intemperie y así activar una intervención rápida.

El objetivo es simple: que cualquier persona pueda alertar a tiempo y permitir que los equipos municipales brinden contención, abrigo y asistencia social.

Teléfonos para avisar por personas en situación de calle

Las Heras (llamadas y WhatsApp):

2617115824 / 2612658482 / 2612658538

Luján de Cuyo (solo WhatsApp):

Línea 147 / 2612124022

Ciudad de Mendoza (solo WhatsApp, sin audios):

2614694546

Godoy Cruz (solo llamadas):

4429370 / 4429367 / 2613064939

Maipú (solo WhatsApp):

2613610280

Guaymallén (solo WhatsApp):

2615068911

Dirección de Contingencias (solo llamadas):

2615592975

Colecta para reunir abrigo y frazadas para personas en situación de calle

La Iglesia Católica, a través de Cáritas y en conjunto con la Pastoral de Calle, llevó adelante este sábado una colecta relámpago para asistir a personas en situación de calle y familias vulnerables de distintos puntos de la provincia.

La campaña, impulsada por la Arquidiócesis de Mendoza desde el jueves pasado, tuvo una gran respuesta de la comunidad. Durante apenas unas horas del sábado por la mañana, voluntarios lograron reunir una importante cantidad de ropa de abrigo, mantas y frazadas destinadas a quienes más sufren las bajas temperaturas.

“Estamos trabajando juntos Cáritas con Pastoral de Calle para recolectar ropa, abrigo y también sopas instantáneas. La idea es tener elementos para acercarle a nuestros hermanos que viven en situación de calle y también poder brindarles algo calentito”, explicaron desde la organización.

Las donaciones se recibieron desde el jueves hasta el sábado en parroquias de todos los departamentos mendocinos. Sin embargo, desde Cáritas aclararon que la ayuda no se detiene y que las iglesias continuarán recibiendo ropa de abrigo, frazadas y otros elementos en buen estado para seguir acompañando a quienes atraviesan situaciones difíciles.

La tarea de distribuir las donaciones estará a cargo de la Pastoral de Calle, que trabaja diariamente con personas que viven a la intemperie. Colaboradores y voluntarios ya comenzaron a clasificar bolsas con ropa, mantas y decenas de frazadas para organizar la entrega en los próximos días.