Zona Fría: ¿cuánto pueden aumentar las facturas de gas de los mendocinas si la quitan?

Un proyecto que ya obtuvo dictamen favorable en comisiones de la Cámara de Diputados encendió las alarmas en Mendoza y otras provincias consideradas de “zona fría”. La iniciativa busca retrotraer los alcances de la ley a su esquema anterior a 2021, lo que implicaría que gran parte de los mendocinos pierdan el subsidio al gas natural y enfrenten facturas considerablemente más elevadas durante el invierno.

La normativa vigente fue ampliada en 2021 para incluir a toda la provincia de Mendoza, además de otros territorios como Córdoba, Santa Fe y parte de Buenos Aires, dentro del régimen de Zona Fría. Gracias a esta ampliación, miles de usuarios reciben actualmente descuentos de entre el 30% y el 50% en sus facturas de gas, según su situación particular.

Sin embargo, el Gobierno nacional volvió a impulsar una modificación que ya había intentado anteriormente durante la gestión del presidente Javier Milei. La propuesta apunta a eliminar la ampliación aplicada hace cinco años y volver al esquema previo, en el que solo algunos sectores específicos accedían al beneficio.

En el caso de Mendoza, el impacto sería significativo: únicamente Malargüe continuaría dentro del régimen subsidiado, dejando afuera a más de 200 mil hogares mendocinos que hoy cuentan con descuentos en sus boletas de gas.

Facturas más caras en pleno invierno

Especialistas advierten que, de aprobarse el proyecto en el Congreso, los usuarios podrían enfrentar incrementos de entre el 40% y el 50% en las facturas de gas respecto al invierno pasado.

El aumento no estaría vinculado solamente a la pérdida del subsidio, sino también al incremento del consumo típico de los meses más fríos. Durante el invierno, muchos hogares pasan a categorías de mayor consumo —como R2 o R3—, lo que incrementa el valor del metro cúbico de gas.

Esto significa que una familia que hoy paga una determinada tarifa por un bajo consumo podría enfrentar un doble impacto: por un lado, perder el beneficio de Zona Fría y, por otro, abonar un precio más alto por cada metro cúbico consumido al subir de categoría.

Por eso, especialistas recomiendan comparar la factura de julio de 2026 con la de julio de 2025, ya que será en ese período donde se verá con mayor claridad el efecto del posible cambio y el incremento estacional del consumo.

Una medida cuestionada por el momento elegido

Desde distintos sectores también cuestionan el momento en que el proyecto fue impulsado, ya que coincide con el comienzo de la etapa más fría del año.

Hasta hace algunos años, el costo del gas representaba uno de los principales gastos de invierno para los mendocinos. La ampliación de la Ley de Zona Fría alivió parte de ese impacto, al reconocer las condiciones climáticas de la provincia y el mayor consumo necesario para calefaccionar los hogares.

Ahora, el debate vuelve al Congreso y será el recinto de Diputados quien deba decidir si da el visto bueno a la modificación. Mientras tanto, crece la preocupación por el impacto que podría tener en el bolsillo de miles de familias mendocinas en un contexto económico ya complejo.