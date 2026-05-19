Una camioneta fue embestida por un tren en un paso a nivel de Luján y el conductor resultó herido

Un hombre de 51 años resultó herido este martes por la mañana luego de que la camioneta que conducía fuera embestida por un tren en un paso a nivel de Luján de Cuyo. El accidente ocurrió en calle Olavarría, entre San Martín y Ruta 40, y la víctima fue trasladada a un centro asistencial con traumatismos en una pierna.

El siniestro se registró cerca de las 7.32 de este martes 19 de mayo en jurisdicción de la Comisaría 48° de Luján. Según informaron fuentes policiales, una formación ferroviaria que circulaba de Norte a Sur impactó contra una camioneta Toyota Hilux cuando intentaba atravesar el cruce ferroviario ubicado sobre calle Olavarría.

Como consecuencia del fuerte impacto, el vehículo fue arrastrado aproximadamente 100 metros hacia el Sur. A pesar de la violencia del choque, el conductor de la camioneta logró salir por sus propios medios del rodado siniestrado.

Personal médico asistió al hombre en el lugar y luego dispuso su traslado a la Clínica Francesa, donde fue diagnosticado con un traumatismo en un miembro inferior.

El tren involucrado era la Unidad 9435 y estaba al mando de un hombre de 35 años. Tanto el maquinista como el conductor de la camioneta fueron sometidos a pruebas de alcoholemia, las cuales arrojaron resultado negativo de 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el lugar trabajó personal policial, Bomberos Voluntarios de Luján, Policía Científica y profesionales médicos del servicio Serprisa. La Policía de Mendoza investiga las circunstancias en las que se produjo la colisión.