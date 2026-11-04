Fotos: el espectacular arcoíris que sorprendió a los mendocinos después de la lluvia

El fenómeno se pudo observar durante la mañana de este miércoles, luego de las precipitaciones que afectaron a distintos sectores de Mendoza.

La lluvia dejó una postal diferente en Mendoza durante la mañana de este miércoles 4 de noviembre.

Después de las precipitaciones registradas durante la madrugada, un imponente y perfecto arcoíris sorprendió a los mendocinos y quedó registrado en imágenes que se mostraron por la pantalla del programa Viva la Mañana, de El 9 Televida.

El fenómeno se destacó por su amplitud y sus colores, que se pudieron apreciar sobre el paisaje de montaña, mientras las calles todavía permanecían mojadas por la lluvia.

La aparición del arcoíris coincidió con la mejora de las condiciones meteorológicas prevista para este miércoles. Después de una madrugada inestable, el pronóstico anticipaba un despeje progresivo durante la mañana y mejores condiciones hacia el resto de la jornada.

Las precipitaciones llegaron luego de un martes marcado por las tormentas en distintos puntos de la provincia, con caída de granizo en sectores de Santa Rosa y Rivadavia.