¿Sube la temperatura este miércoles?

Contingencias Climáticas informó que mejoras las condiciones por la tarde. La máxima ascendería a los 25 grados.
Este miércoles amaneció nublado y fresco y con lloviznas en sectores pero está condición modificará por la tarde ya que ascendería la temperatura llegando a los 25 grados centígrados. Para el jueves vuelve el calor y la máxima podría llegar a los 30 grados.
¿Cómo estará este miércoles 4-11?
Este miércoles estará algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Tormentas en la madrugada. Mejoran las condiciones meteorológicas a partir de la tarde. Parcial nublado en cordillera. Ingreso de frente frío.
Máx: 25°C | Mín: 12°C
¿Qué pasa el jueves 5-11?
El jueves habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable hacia la noche. Parcial nublado en cordillera.
Máx: 30°C | Mín: 12°C
¿Cómo estará el viernes 6-11?
El viernes estará mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Lluvias y tormentas. Nevadas en cordillera. Ingreso de frente frío.
Máx: 19°C | Mín: 8°C
sábado 7-11
Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera.
Máx: 21°C | Mín: 5°C
Domingo 8-11
Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máx: 25°C | Mín: 6°C