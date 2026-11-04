¿Sube la temperatura este miércoles?

Contingencias Climáticas informó que mejoras las condiciones por la tarde. La máxima ascendería a los 25 grados.

Este miércoles amaneció nublado y fresco y con lloviznas en sectores pero está condición modificará por la tarde ya que ascendería la temperatura llegando a los 25 grados centígrados. Para el jueves vuelve el calor y la máxima podría llegar a los 30 grados.

¿Cómo estará este miércoles 4-11?

Este miércoles estará algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Tormentas en la madrugada. Mejoran las condiciones meteorológicas a partir de la tarde. Parcial nublado en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máx: 25°C | Mín: 12°C

¿Qué pasa el jueves 5-11?

El jueves habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable hacia la noche. Parcial nublado en cordillera.

Máx: 30°C | Mín: 12°C

¿Cómo estará el viernes 6-11?

El viernes estará mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Lluvias y tormentas. Nevadas en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máx: 19°C | Mín: 8°C

sábado 7-11

Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

Máx: 21°C | Mín: 5°C

Domingo 8-11

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máx: 25°C | Mín: 6°C