Mendoza: un joven de 21 años murió tras ser atropellado por un colectivo

Un motociclista de 21 años perdió la vida este viernes por la tarde en Junín, luego de colisionar contra un colectivo en el cruce de Carril Retamo y Calle Arias, en la localidad de Philips.

Un motociclista de 21 años falleció este viernes por la tarde en Junín, luego de colisionar contra un colectivo en el cruce de Carril Retamo y Calle Arias, en la localidad de Philips. La víctima, identificada como Luis Fuentes, fue trasladada de urgencia al Hospital Saporiti, pero falleció, las autoridades confirmaron que falleció minutos después.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 horas cuando, según indicaron fuentes policiales, un colectivo de la empresa Dicetours, interno 35, intentó girar hacia el sur por Calle Arias. En ese momento, la moto Gilera 200 cc color negro, conducida por Fuentes, impactó de lleno contra el costado izquierdo del rodado mayor.

Tras el fuerte choque, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Carlos Saporiti, donde recibió asistencia médica inmediata. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales, la médica de guardia constató el deceso poco después de su ingreso.

El chófer del colectivo, de 48 años, resultó ileso. Se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó 0,0 gramos de alcohol en sangre.

En el sitio del siniestro intervino Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para establecer con precisión la mecánica del accidente. El caso quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Junín, que seguirá la investigación para determinar responsabilidades.