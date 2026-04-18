Fin de semana a puro karting en San Martín: se disputa la segunda fecha del campeonato

La actividad será sábado y domingo en el kartódromo de San Martín, con pruebas, clasificaciones y finales.

Los motores vuelve a sentirse con fuerza este fin de semana en el Este mendocino con la disputa del Gran Premio Ave.

Esta segunda fecha del Campeonato Mendocino de Karting se llevará a cabo en el Kartódromo Ciudad de San Martín los días sábado 18 y domingo 19 de abril.

La actividad comenzará el sábado con las tandas de pruebas oficiales, una jornada clave para que los pilotos logren la puesta a punto ideal de sus máquinas antes de las clasificaciones y finales del domingo.

La organización ha definido valores accesibles de las entradas para el público. La entrada general tendrá un costo de $7.000 y será válida para asistir ambos días, permitiendo disfrutar de toda la acción en pista de principio a fin.

El valor del estacionamiento se ha fijado en $7.000, mientras que los niños de hasta 10 años y los jubilados cuentan con ingreso libre y gratuito, reafirmando el carácter familiar del evento.

El sábado la actividad comienza a las 12:00 y el domingo a las 9:00 horas.