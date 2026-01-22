Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: hay entradas desde $14000 para el Acto Central ¿cuándo se pueden comprar?

Ya están confirmadas las fechas de venta y los valores de las entradas para el Acto Central y la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. La compra será online y estará diferenciada entre público mendocino y turistas.

Mendoza empieza a vivir el clima de Vendimia. Con la cuenta regresiva en marcha para una nueva edición, la provincia se prepara para celebrar los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, un evento que volverá a reunir tradición, cultura y emoción en el Teatro Griego Frank Romero Day.

En ese marco, ya se confirmó cómo y cuándo se podrán adquirir las entradas para el Acto Central y su repetición.

La puesta en escena de este año se titula “90 cosechas de una misma cepa” y estará dirigida por Pablo Perri. El Acto Central se realizará el sábado 7 de marzo, noche en la que también se llevará a cabo la elección y coronación de la Reina Nacional de la Vendimia. El espectáculo tendrá su segunda función el domingo 8 de marzo, con un cierre musical que incluirá artistas mendocinos y figuras nacionales.

Venta de entradas

La venta de entradas será exclusivamente online, a través de la plataforma Entrada Web, y estará dividida por público.

Según explicó el secretario de Cultura, Diego Gareca, “Anunciamos ahora la salida de las entradas para turistas extranjeros, que como viene sucediendo desde hace unos años a esta parte, las centrales son un poco más caras”.

La compra para turistas extranjeros y público nacional estará habilitada desde el sábado 24 de enero a las 13 horas hasta el lunes 2 de febrero, con un límite de cuatro entradas por persona.

En tanto, el público mendocino podrá adquirir sus tickets desde el jueves 12 de febrero y hasta el domingo 8 de marzo inclusive, siendo este grupo el que contará con la mayor cantidad de entradas disponibles.

“Los mendocinos van a pagar una entrada mucho más barata”, remarcó Gareca.

Sectores reservados y accesibilidad

Como ocurre cada año, el sector Torrontés no estará a la venta, ya que se encuentra reservado para personas con discapacidad. Desde Cultura adelantaron que en los próximos días se informará el procedimiento para acceder a estos tickets.

Precios para el público mendocino

Acto Central – sábado 7 de marzo

Malbec: $42.000

Cabernet Sauvignon: $28.000

Chardonnay: $21.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $35.000

Tempranillo 1 y 5: $28.000

Bonarda: $14.000

Repetición – domingo 8 de marzo

Malbec: $28.000

Cabernet Sauvignon: $21.000

Chardonnay: $14.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $28.000

Tempranillo 1 y 5: $21.000

Bonarda: $11.000

Precios para turistas extranjeros y público nacional

Acto Central

Malbec: $70.000

Cabernet Sauvignon: $50.000

Chardonnay: $45.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $63.000

Tempranillo 1 y 5: $50.000

Bonarda: $45.000

Repetición

Malbec: $56.000

Cabernet Sauvignon: $42.000

Chardonnay: $39.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $49.000

Tempranillo 1 y 5: $42.000

Bonarda: $39.000

Canje de entradas

Desde la organización recordaron que, una vez realizada la compra online, será obligatorio realizar el canje por la entrada física. Este trámite podrá hacerse desde el lunes 3 hasta el domingo 8 de marzo, en puntos que serán informados próximamente.