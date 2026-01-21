Corte de agua en el Gran Mendoza este fin de semana: cuáles serán las zonas afectadas

La empresa Aguas Mendocinas (Aysam) realizará un corte de agua programado este viernes 23 de enero en distintas zonas del Gran Mendoza por obras clave en el sistema de distribución. El servicio se restablecerá de manera gradual y podría demorar hasta 36 horas.

Este fin de semana, vecinos del Gran Mendoza deberán prepararse para un importante corte de agua que impactará en varios departamentos. La medida fue informada por Aguas Mendocinas (Aysam) y responde a trabajos de infraestructura que se llevarán a cabo en el establecimiento potabilizador Luján II por lo que el servicio se interrumpiría el viernes 23 de enero a las 5 de la mañana y se restablecería el sábado a las 22.

Según detallaron desde Aysam, el viernes 23 de enero, a partir de las 5 de la mañana, se instalarán dos nuevos caudalímetros sobre los acueductos de 350 mm y 450 mm, una intervención que obligará a interrumpir el suministro de agua potable durante varias horas.

Las tareas estarán a cargo del personal operativo de Aysam, con apoyo de una empresa contratista y bajo supervisión técnica. El operativo demandará aproximadamente 6 horas, aunque el impacto en el servicio se extenderá más allá de ese plazo.

Una vez finalizada la instalación, comenzarán las maniobras de recuperación de reservas y purga de acueductos, por lo que el restablecimiento del servicio será paulatino y podría demorar entre 24 y 36 horas. Desde la empresa indicaron que el agua comenzaría a normalizarse recién entre el domingo por la noche y el lunes.

Estos trabajos forman parte del Proyecto de Optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana, que contempla una inversión superior a los USD 5,1 millones. Con esta nueva intervención, ya suman 12 caudalímetros instalados en puntos estratégicos del sistema.

Actualmente, Aysam ya colocó medidores en los siguientes lugares:

2 en el establecimiento potabilizador Benegas

3 en Alto Godoy

1 en Plaza Cioppo de Luján

3 en Godoy Cruz

1 en el potabilizador Potrerillos

El objetivo es mejorar el control del caudal, optimizar la distribución y reducir pérdidas en la red.

Qué zonas serán afectadas por el corte de agua en el Gran Mendoza

El corte de agua programado alcanzará a sectores de los siguientes departamentos:

Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.

Godoy Cruz: de Carodilla a Rodríguez Peña y de Lateral Oeste del Acceso Sur a 9 de Julio.

Guaymallén: San Francisco del Monte, Villa Nueva, Jesús Nazareno, Buena Nueva y Capilla del Rosario. De Zacuenaga a Curupaitti y de Rodríguez Peña a Cochabamba;

Luján de Cuyo: Desde Carrodilla hasta J. J. Paso, y desde Acceso Sur hasta Terrada.

Desde Aysam advirtieron que, dependiendo del consumo y la recuperación de reservas, algunos barrios podrían notar baja presión incluso después de la restitución inicial.

Ante este escenario, la empresa solicitó a los usuarios hacer un uso responsable del agua y seguir una serie de recomendaciones clave: