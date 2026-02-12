Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: ¿desde cuándo y a qué hora se pueden comprar las entradas?

La venta será exclusivamente online a través de Entrada Web. El Acto Central se realizará el 7 de marzo y habrá cuatro noches de espectáculos con artistas nacionales en el Teatro Griego Frank Romero Day.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya empieza a sentirse en Mendoza y uno de los momentos más esperados llega esta semana: la venta de entradas para el Teatro Griego Frank Romero Day.

La comercialización será exclusivamente online a través de la plataforma Entrada Web y estará dividida por público.

¿Desde qué hora comienza la venta de entradas?

Los mendocinos podrán comprar desde el jueves 12 de febrero a partir de las 13 horas, mientras que turistas extranjeros y público nacional ya tuvieron su etapa de venta anticipada entre el 24 de enero y el 2 de febrero.

Este año el espectáculo central llevará por nombre “90 cosechas de una misma cepa”, con dirección de Pablo Perri, y tendrá como broche la tradicional elección y coronación de la Reina Nacional de la Vendimia.

El Acto Central será el sábado 7 de marzo y la repetición el domingo 8.

La grilla de artistas

La agenda sumará dos fechas musicales extra:

Domingo 8 : Repetición con Luciano Pereyra

: Repetición con Luciano Pereyra Lunes 9 : Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo

: Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo Martes 10: Abel Pintos, Ángela Leiva y Maggie Cullen

De esta manera, el Frank Romero Day tendrá cuatro noches de espectáculos consecutivos.

Precios para mendocinos

Acto Central: sábado 7

Malbec: $42.000

$42.000 Tempranillo 2, 3 y 4: $35.000

2, 3 y 4: $35.000 Cabernet Sauvignon / Tempranillo 1 y 5 : $28.000

: $28.000 Chardonnay: $21.000

$21.000 Bonarda: $14.000

Repetición: domingo 8

Malbec: $28.000

$28.000 Tempranillo 2, 3 y 4: $28.000

2, 3 y 4: $28.000 Cabernet / Tempranillo 1 y 5: $21.000

$21.000 Chardonnay: $14.000

$14.000 Bonarda: $11.000

Noches musicales (lunes y martes)

Malbec: $65.000

$65.000 Cabernet / Tempranillo 2, 3 y 4: $55.000

$55.000 Tempranillo 1 y 5: $45.000

$45.000 Chardonnay / Bonarda: $35.000

Canje obligatorio

Desde la organización recordaron que todas las entradas compradas online deberán canjearse por ticket físico. El trámite se realizará entre el 3 y el 8 de marzo en puntos como el Teatro Independencia y el Auditorio Bustelo, que serán confirmados oficialmente.

Personas con discapacidad

Como cada año, el sector Torrontés estará reservado exclusivamente para personas con discapacidad. La reserva se habilitará el 12 de febrero desde las 9 horas, mediante un formulario online.

Se solicitará Certificado Único de Discapacidad vigente, se entregarán dos entradas (titular + acompañante) y cada persona podrá elegir solo una noche.

Los tickets aprobados deberán retirarse en la Dirección Provincial de Atención a la Persona con Discapacidad.

