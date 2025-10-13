Fiesta de la Cerveza 2025 en Mendoza: la grilla completa día por día

Del 5 al 7 de diciembre, el Hipódromo de Mendoza será escenario de tres noches con cumbia, rock, trap y cuarteto, además de la participación de bandas locales. Conocé qué artista tocará cada día.

El Municipio de Godoy Cruz reveló la programación oficial de la edición número 18 de la Fiesta Provincial de la Cerveza.

El evento se realizará del 5 al 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza y promete tres noches con música para todos los gustos.

La propuesta de esta edición unirá cumbia, rock, trap y cuarteto, junto a las bandas locales, que también serán protagonistas este año.

Grilla noche por noche

Viernes 5 de diciembre

La primera jornada tendrá ritmo y baile con Damas Gratis, liderados por Pablo Lescano.

También subirán al escenario La Banda de Carlitos (LBC) y Eugenia Quevedo, representantes del cuarteto cordobés.

Sábado 6 de diciembre

El rock será protagonista con Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela, en una noche de himnos, guitarras y nuevas fusiones musicales.

Domingo 7 de diciembre

El cierre será a puro ritmo urbano y trap con Cazzu, acompañada por los mexicanos Molotov y La Konga.

Además, DJ Mami pondrá la música para despedir el festival con baile y energía.

Las bandas locales, protagonistas del festival

La Fiesta Provincial de la Cerveza también destaca por su apoyo a los artistas mendocinos.

Este año continúa el concurso para bandas locales, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 3 de noviembre a través de un formulario online.

Podrán participar solo grupos mendocinos con canciones de autoría propia y que no hayan formado parte de la edición 2024.