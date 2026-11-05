Bancos cerrados durante cinco días: qué operaciones se podrán hacer y cuándo vuelven a abrir

El feriado bancario y el fin de semana prolongado modificarán la atención en las sucursales de todo el país. Qué alternativas tendrán los clientes para operar y retirar efectivo durante esos días.

La actividad bancaria tendrá cinco días consecutivos sin atención presencial en noviembre. El cronograma combina el Día del Trabajador y la Trabajadora Bancaria, el fin de semana y dos jornadas de feriado vinculadas con la visita del papa León XIV a la Argentina.

Sergio Giménez, secretario general de la Asociación Bancaria, explicó cómo se organizará el funcionamiento de las entidades financieras y qué alternativas tendrán los clientes para realizar operaciones durante esos días.

“Hoy jueves 5 va a ser el último día de atención para volver a retomar la actividad normal o presencial el próximo miércoles 11“, confirmó el dirigente.

El cronograma comienza el viernes 6 de noviembre, cuando se conmemora el Día del Trabajador y la Trabajadora Bancaria. A esa jornada se suman el sábado 7 y el domingo 8, el feriado nacional del lunes 9 por la visita del papa León XIV y el feriado bancario del martes 10, establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De esta manera, las sucursales permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos y retomarán la atención presencial el miércoles 11 de noviembre.

Giménez también se refirió al calendario de pagos de jubilaciones y pensiones y señaló que ANSES organizó el comienzo del operativo de noviembre para después de los feriados.

“ANSES ha dispuesto el comienzo del operativo mensual del corriente mes a partir del día 11“, explicó.

En ese sentido, aseguró que los jubilados y pensionados tendrán depositados sus haberes previsionales a partir de esa fecha, de acuerdo con el cronograma de pagos correspondiente.

Ante la interrupción de la atención presencial, el titular de la Asociación Bancaria recomendó recurrir a las herramientas digitales para realizar las operaciones habituales.

“Hoy la modernidad ha hecho que muchas de las operaciones que otrora se hacían en forma presencial se pueden hacer en forma virtual”, señaló.

Entre las alternativas mencionó las aplicaciones bancarias, el home banking y los cajeros automáticos. También recordó que algunos comercios permiten retirar efectivo a través de terminales POS, cuando tienen los convenios correspondientes.

“Existe hoy también la posibilidad de extraer efectivo, en menores cantidades que las que se pueden extraer en un cajero automático, en un POS de algún negocio que tenga los convenios pertinentes para poder extraer dinero cuando realizás alguna compra“, detalló.

Otro de los puntos que abordó Giménez fue la disponibilidad de efectivo durante los cinco días sin atención bancaria. Al respecto, consideró que la circulación de billetes de $10.000 y $20.000 mejoró la capacidad de respuesta de las entidades financieras.

“Con la irrupción del billete de 20.000 y del billete de 10.000 dejó de ser una preocupación que rondaba siempre en la sociedad cuando había un fin de semana largo: la reposición o que los cajeros se quedaban sin dinero“, explicó.

Sin embargo, aclaró que los bancos mantienen un monitoreo de sus terminales para determinar si necesitan reponer efectivo durante esos días.

“No es que dejan todo hoy a la tarde y recién aparece en el próximo miércoles. Hay un monitoreo para ver si es necesaria una recarga de algunos cajeros estratégicamente ubicados“, precisó.

La atención presencial se normalizará el miércoles 11 de noviembre en las sucursales y anexos bancarios.

Giménez anticipó que la vuelta a la actividad estará marcada por una mayor demanda de atención, debido a la acumulación de trámites y gestiones que no pudieron realizarse durante los feriados.