Godoy Cruz lanzó un nuevo programa para ampliar el acceso a la vivienda: quiénes pueden participar

La Municipalidad presentó “Habitar Godoy Cruz”, un plan que busca facilitar el acceso a viviendas sociales mediante financiamiento municipal.

La Municipalidad de Godoy Cruz oficializó la creación del programa “Habitar Godoy Cruz”, una iniciativa destinada a ampliar el acceso a viviendas sociales a través de financiamiento municipal. La medida quedó aprobada mediante la Ordenanza Nº 7496, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y surge como respuesta directa al marcado déficit habitacional que atraviesa la provincia.

Según datos del Censo 2022, solo el 62% de los mendocinos posee vivienda propia. En Godoy Cruz, la cifra es apenas más alta: un 68% de los vecinos cuenta con propiedad, mientras que el resto alquila, vive en situaciones de precariedad o en condiciones que requieren intervención urgente. Para el municipio, esta problemática reclama políticas públicas integrales que aborden tanto la disponibilidad como la calidad de las viviendas.

Cómo funcionará el programa “Habitar Godoy Cruz”

El plan “Habitar Godoy Cruz” habilitará al municipio a financiar la construcción de viviendas sociales y recuperar esos fondos mediante esquemas de pago adaptados a la realidad económica de los beneficiarios. Está orientado especialmente a familias con ingresos inestables, trabajos precarizados o dependencia de asignaciones, pensiones o jubilaciones.

La ordenanza autoriza además el financiamiento de obras en inmuebles municipales, provinciales o nacionales, siempre que exista la autorización de los titulares. Del mismo modo, el Ejecutivo podrá imputar los gastos operativos necesarios para la ejecución del programa.

El municipio destacó que cuenta con experiencias previas que sustentan esta política, como los barrios Villa Filiberto, Martín Fierro e Illia, junto al programa “Eco Casas Godoy Cruz”, que utilizó recursos propios para desarrollar soluciones habitacionales innovadoras y sostenibles. Estas acciones demostraron la capacidad local para gestionar y financiar proyectos de vivienda sin depender exclusivamente de fondos externos.

Con el nuevo plan, Godoy Cruz busca agilizar los procesos, ampliar el alcance de las obras y reducir los tiempos de ejecución, un obstáculo recurrente en iniciativas que dependen de financiamiento nacional.

La norma subraya que el objetivo no es solo construir más viviendas, sino garantizar que las familias accedan a condiciones dignas de habitabilidad, urbanización adecuada y servicios básicos. En esa línea, “Habitar Godoy Cruz” se presenta como una herramienta clave para atender necesidades urgentes y, al mismo tiempo, consolidar proyectos de largo plazo que permitan mejorar la calidad de vida en el departamento.

El Boletín Oficial

Ordenanza Nº 7496-Municipalidad de Godoy Cruz by Laura López