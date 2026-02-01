Feria del ahorro: dónde y cuándo podés conseguir el kilo de carne molida a $5.800 y el kilo de asado a $13.500 esta semana

La propuesta ofrecerá productos esenciales a precios accesibles con promociones especiales en carnes y en otros rubros.

La Feria del Ahorro regresa a Godoy Cruz con una nueva edición pensada para acompañar el bolsillo de los vecinos.

La iniciativa impulsada por la Municipalidad, ofrecerá productos de consumo diario a precios accesibles y promociones especiales.

¿Dónde y cuándo va a estar?

La feria se desarrollará a partir del viernes 6 de febrero, de 9 a 14 horas, en la Plaza Departamental, y reunirá a productores y comercios locales con el objetivo de facilitar el acceso a alimentos y artículos esenciales.

La propuesta busca fortalecer el vínculo entre el sector público y privado, al tiempo que promueve el consumo responsable y el apoyo a la economía local.

En esta edición se suman nuevos proveedores como Altamar, Granja Zulueta y Sosa Carnes Premium, que se incorporan a los puestos habituales con precios diferenciales y ofertas destacadas.

Algunos de los productos disponibles

Quienes se acerquen podrán encontrar una amplia variedad de rubros, lo que permite completar la canasta familiar sin recorrer distintos comercios.

Entre los productos disponibles habrá:

Fiambrería

Huevos

Panadería

Pescadería

Pollería

Carnicería

Almacén

Productos de limpieza

Frutas y verduras

Miel

Aceite

Frutos secos

Promociones de apertura

Como incentivo especial, la Feria del Ahorro contará con ofertas de apertura, válidas hasta agotar stock.

Algunas de las más destacadas son: